Roubo por esticão rende seis mil euros em Leça da Palmeira

PSP

O dinheiro encontrava-se dentro de um saco de plástico e estava a ser transportado pela vítima

Uma mulher de 32 anos foi vítima de um roubo por esticão, na tarde desta segunda-feira, na Rua Heróis de África, em Leça da Palmeira, concelho de Matosinhos.

A TVI sabe que o crime ocorreu quando a vítima foi abordada por um suspeito do sexo masculino, vestido com roupas escuras. O indivíduo roubou-lhe um saco de plástico que a mulher transportava nas mãos, contendo cerca de seis mil euros em numerário.

Durante a ação, o suspeito terá ainda ameaçado a vítima com uma arma branca, colocando-se de imediato em fuga a pé após o roubo. Não há registo de feridos.

As autoridades estão a investigar o caso e diligências estão em curso para localizar e identificar o autor do crime.

