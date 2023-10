Detido jovem de 18 anos suspeito de roubar estafetas no Porto

Um jovem de 18 anos foi detido por estar “fortemente indiciado” pela coautoria de pelo menos seis crimes de roubo agravado a estafetas de uma plataforma de entregas ao domicílio no Porto, anunciou a Policia Judiciária (PJ).

Em comunicado, aquela força de investigação refere os crimes pelos quais o detido, que já tem referências policiais por crimes contra a propriedade, é suspeito ocorreram entre o início e o fim de abril de 2023, na zona oriental daquela cidade.

“O detido, juntamente com outros dois suspeitos, estabelecia contactos telefónicos com uma plataforma de entregas ao domicílio, solicitando vários produtos, para diversas moradas, essencialmente na zona oriental da cidade e, quando os estafetas de mota se aproximavam do local indicado, eram abordados, na via pública, mediante a ameaça com arma de fogo e, em alguns casos, agressões físicas, eram desapossados do dinheiro e dos bens que transportavam”, explica o texto.

Segundo a PJ, a prática reiterada destes crimes levou a que a empresa e estafetas se recusassem a proceder a entregas em determinadas ruas da zona oriental do Porto.

O suspeito vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para aplicação de medidas de coação.