Prisão preventiva para mulher suspeita de furtar casas onde trabalhava em Lisboa

Uma mulher, de 54 anos, detida por ser suspeita de, pelo menos, três furtos no interior de residências onde trabalhava como empregada de limpeza, encontra-se em prisão preventiva, de acordo com a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Através de comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP refere que a mulher foi detida na sequência do cumprimento de um mandado de detenção, sendo que, no decorrer da busca domiciliária, foram recuperados artigos que haviam sido subtraídos do interior das residências, os quais vão ser restituídos aos legítimos proprietários.

As autoridades apuraram que a suspeita foi responsável por, “pelo menos, três furtos no interior de residências” na freguesia do Lumiar e recuperaram diversos objetos em ouro que tinham sido vendidos pela suspeita em lojas de compra de ouro usado, sendo que o valor dos artigos ultrapassa os 115.000 euros.