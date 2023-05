Assaltaram loja e levaram mais de 200 sapatos. Problema (para eles): eram todos do pé direito

Na madrugada de domingo, três pessoas entraram numa sapataria e roubaram mais de 200 sapatos duma loja em Huancayo, no Peru. Câmaras de segurança perto da loja captaram vários vídeos dos assaltantes a transportarem num triciclo o calçado, ainda que incompleto, pois só roubaram sapatos do pé direito.

O dono da loja disse ao jornal peruano Correo que terá um prejuízo de 50 mil soles (equivalente a mais de 12 mil euros) com o roubo das duas centenas de sapatos, alguns de marcas conhecidas. Contudo, prevê que os assaltantes terão dificuldades em vender os sapatos, sem os pares.

Os ladrões tentaram entrar pela primeira vez na sapataria às 2:30 da manhã locais, sem sucesso. Regressaram passados alguns minutos com uma ferramenta para cortar o cadeado da loja, mas só numa terceira tentativa, uma hora mais tarde, é que conseguiram mesmo entrar e roubar os mais de 200 sapatos do pé direito.

O jornal El Comercio partilhou no TikTok os vídeos do interior da sapataria captados pelas câmaras de segurança e das declarações da polícia peruana.

Segundo a BBC, o chefe da polícia Eduan Díaz assegurou à imprensa ter todas as provas para identificar os assaltantes e os localizar com a maior brevidade: "Recolhemos provas no local do crime. O que é invulgar neste assalto é os únicos sapatos roubados serem do pé direito".