O ministério do Trabalho e da Segurança Social vai descongelar o Rendimento Social de Inserção depois de três ano sem aumentar, avança a edição desta sexta-feira do jornal Público.

Segundo a ministra Ana Mendes Godinho em declarações ao jornal, o aumento será de 10,3%, o que aumenta o RSI de 189,66 para 209,11 euros e permite cumprir um dos compromissos assumidos na Estratégia Nacional contra a Pobreza.

O aumento será para mais de 198 mil actuais beneficiários e terá um custo de 30 milhões de euros aos cofres do Estado.

Segundo os dados do jornal Público, em novembro beneficiavam do RSI 198.306 pessoas e o valor médio por beneficiário era de 121,45 euros. Serão estas as pessoas que irão receber o aumento de 10,3% cuja portaria deverá ser publicada entre esta sexta-feira e o início da próxima semana.