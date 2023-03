Apesar das dificuldades diárias sentidas pelos portugueses, o número de beneficiários do rendimento social de inserção (RSI) é o mais baixo dos últimos 17 anos. Dos 195.545 beneficiários registados em janeiro, 53% são mulheres, cerca de um terço é pago a crianças e metade está integrado num agregado familiar de quatro ou mais pessoas, avançou esta segunda-feira o Jornal de Notícias.

Analisando a situação de norte a sul, o número de beneficiários diminuiu em 12 distritos e subiu em oito. A região dos Açores foi a que perdeu mais beneficiários, registando uma redução de 49% nos últimos cinco anos. Segue-se o Porto, apesar de ser o distrito com mais gente a receber RSI. Por oposição, Faro foi o distrito onde o número de beneficiários mais aumentou.

A redução do número de beneficiários deve-se à subida dos rendimentos mais baixos por via do aumento do salário mínimo, do emprego e outros apoios sociais. Há três anos que o valor de referência se mantém congelado nos 189,66 euros. No entanto, o valor foi descongelado e, a partir deste mês, sobe para 209,11 euros. Isto deverá ter resultado num aumento do número de beneficiários que ainda não consta das estatísticas.