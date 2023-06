Plano do Reino Unido para deportar imigrantes para o Ruanda é ilegal, diz tribunal

Ruanda pronto para acolher "milhares" de migrantes deportados do Reino Unido. "Não nos dissuadirão"

O Tribunal de Recurso do Reino Unido reverteu a decisão do governo, que tinha planeado deportar imigrantes para o Ruanda. A decisão, que foi tomada por um coletivo de três juízes, contraria a versão inicial, que falava no país africano como um “país terceiro seguro” para os imigrantes irem.

Este é o mais recente desenvolvimento de um caso que está a gerar muita polémica no Reino Unido, depois de o governo britânico ter anunciado um plano que tinha como objetivo controlar a passagem de imigrantes através do Canal da Mancha.

“A decisão de que o Ruanda era um país terceiro seguro foi revertida e, a menos e até que as deficiências nos seus processos de asilo sejam corrigidas, a deportação daqueles que procuram asilo é ilegal”, afirmou o juiz.

De acordo com o projeto de lei que tinha sido apresentado pelo governo britânico, as pessoas que entrassem no país ilegalmente seriam detidas e rapidamente enviadas para o seu país de origem, se tal fosse considerado seguro, ou para um terceiro país como o Ruanda.