RFEF exige a demissão "imediata" de Luis Rubiales

A Comissão de Presidentes das Federações de âmbito Autónomo e Territorial da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) exigiu a demissão imediata de Luis Rubiales. Em comunicado, enviado esta segunda-feira, sublinham que a decisão foi tomada "na sequência dos recentes acontecimentos e de comportamentos inaceitáveis que prejudicaram gravemente a imagem do futebol espanhol"

As federações apresentam ainda a "admiração e gratidão a um grupo irrepetível de jogadoras". "Estendemos as nossas felicitações a todos aqueles que trabalharam arduamente ao longo dos anos para construir o crescimento do futebol feminino", afirma o comunicado.

O organismo apela assim a "uma profunda e iminente reestruturação orgânica em cargos estratégicos da Federação para dar lugar a uma nova etapa de gestão no futebol espanhol". Isto, após, a FIFA ter já suspendido Rubiales, tendo sido inclusive ativadosos protocolos internos da Federação.

"Pedimos ao presidente, Pedro Rocha, que se retire de imediato a última comunicação em nome da Federação com FIFA e UEFA, que conhecemos ao dia de hoje. A RFEF mantém o seu compromisso de continuar a implementar o investimento, assim como as políticas de igualdade para o desenvolvimento do futebol feminino", sublinha a Comissão, adiantando, que fornece o apoio a Pedro Rocha para "que lidere uma nova etapa de diálogo e reconciliação com todas as instituições do futebol".