"Só vai abrandar temporariamente a sangria". Banco da Rússia aumenta taxas de juro para 12% após queda do rublo

Desvalorização do rublo leva banco central russo a reunir-se de emergência

O banco central da Rússia aumentou, nesta terça-feira, a sua principal taxa de juro em 3,5 pontos percentuais, para 12%, depois de na véspera o rublo ter atingido um mínimo de 17 meses.

O rublo fortaleceu-se para 98 por dólar após o anúncio, depois de ter enfraquecido para 102 na segunda-feira.

O Banco da Rússia afirmou que a sua decisão - tomada numa reunião de emergência na segunda-feira - tem "como objetivo limitar os riscos para a estabilidade dos preços".

"O crescimento constante da procura interna, que ultrapassa a capacidade de expansão da produção, amplifica a pressão inflacionista subjacente e tem impacto na dinâmica da taxa de câmbio do rublo", afirmou o banco central num comunicado divulgado pela sua assessoria.

"A repercussão da depreciação do rublo nos preços está a ganhar força e as expectativas de inflação estão a aumentar", acrescentou.

O banco central afirmou que esta medida se destina a reduzir a inflação para 4% no próximo ano. A inflação anual dos preços no consumidor na Rússia situou-se em 4,3% em julho.

Até ao momento, este ano, o rublo perdeu 35% do seu valor, à medida que a guerra na Ucrânia se faz sentir, embora o presidente Vladimir Putin tenha insistido que as sanções ocidentais estão a ter um efeito limitado.

Em declarações a Erin Burnett, da CNN, na segunda-feira, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse que a queda do rublo refletia o facto de as sanções, bem como a guerra, estarem "a causar um esgotamento da economia russa".

Os analistas mostram-se cépticos quanto ao facto de a ação de emergência do banco central russo poder proporcionar uma solução duradoura para os problemas da moeda.

"A subida da taxa de juro de hoje só vai abrandar temporariamente a sangria. A depreciação do rublo é uma consequência de muitos fatores que se movem contra a Rússia ao mesmo tempo", escreveu Liam Peach, economista sénior para os mercados emergentes da Capital Economics, numa nota.

Esses fatores incluem a queda dos preços da energia e das receitas de exportação, bem como a dificuldade em atrair capital estrangeiro devido às sanções, acrescentou.

A moeda russa entrou em colapso imediatamente após a invasão em grande escala do seu vizinho em fevereiro de 2022, caindo para 136 por dólar em março de 2022.