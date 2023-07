Rudy não esteve desaparecido oito anos, mas apenas um dia. Mãe continuou a fingir procurá-lo

Foi encontrado caído, inconsciente, à porta de uma igreja, depois de ter estado desaparecido durante oito anos. Sabe-se agora que Rudy, que tinha 17 anos quando foi dado o alerta, só esteve desaparecido durante um dia, e com o conhecimento da mãe. Está, no entanto, por confirmar o que aconteceu ao rapaz todo o tempo em que foi procurado.

Rudolph “Rudy” Farias IV, que foi dado com desaparecido no Texas, EUA, a 6 de março de 2015, regressou a casa no dia seguinte, revelaram as autoridades nesta quinta-feira, em conferência de imprensa. O tenente Christopher Zamora contou que “a mãe, Janie, continuou a enganar a polícia, mantendo-se inflexível quanto ao facto de Rudy ainda estar desaparecido”.

Durante este período, o jovem, agora com 25 anos, e a mãe tiveram várias interações com a polícia, mas, como explicou Zamora, induziam as autoridades em erro. “Durante esses contactos, eram dados nomes e datas de nascimento fictícios”, contou. Registos do tribunal mostram, por exemplo, que Janie usou pelo menos três nomes diferentes.

Também um detetive privado, contratado pela mãe de Rudy, garantiu ter avistado alguém que poderia ser o rapaz. Mas nada se concluía e o adolescente permanecia dado como desaparecido.

Apesar dos desenvolvimentos surpreendentes do caso, a polícia de Houston disse que não vai acusar Janie Santana, mas vai continuar com a investigação, já que o paradeiro de Rudy durante os oito anos está ainda por confirmar. “Estamos preocupados com o facto de as autoridades não fazerem nada”, confessou Paula Sanchez Rodriguez, tia do adolescente, citada pela agência norte-americana AP.

Os familiares admitem ter suspeitado desde o início de que Rudy não estava desaparecido. Segundo a tia, a avó do rapaz, que morou com Rudy e Janie, dizia que ele estava lá, o que era sempre desmentido por Janie.

Rudy foi encontrado inconsciente à porta de uma igreja, com hematomas, cortes e sangue no corpo e no cabelo. De acordo com a KTRK, que citava a mãe do jovem, alguém ligou para o 911 (equivalente ao 112 português) a reportar tê-lo encontrado. Contactada, Janie disse acreditar que o filho teria sido vítima de abusos e maus-tratos.

O jovem continua hospitalizado.