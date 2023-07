Rudy tinha 17 anos quando desapareceu. Oito anos depois foi encontrado à porta de uma igreja

Rudolph “Rudy” Farias IV tinha 17 anos quando, a 6 de março de 2015, saiu para passear os cães em Houston, no Texas, EUA, e desapareceu sem deixar rasto. Oito anos depois foi encontrado, inconsciente, à porta de uma igreja, avança a KTRK.

De acordo com a KTRK, que cita a mãe do jovem, alguém ligou para o 911 (equivalente ao 112 português) a dizer que tinha encontrado Rudy, agora com 25 anos, inconsciente, com hematomas, cortes e sangue no corpo e no cabelo.

A mãe de Rudy diz acreditar que o filho foi vítima de abusos e maus-tratos, revelando ainda que ele disse poucas palavras antes de se deitar em posição fetal. O jovem foi internado e a mãe acredita que a recuperação vai ser longa, mas está grata pelo facto de o filho ter sido encontrado vivo.

Aquando do desaparecimento, as autoridades revelaram que Rudy tinha sido diagnosticado com depressão, stress pós-traumático e ansiedade, tendo as buscas sido suspensas sete dias depois de Rudy ter desaparecido.

O Centro de Pessoas Desaparecidas do Texas, que acompanhou a família ao longo dos oito anos, pediu orações "pela família enquanto Rudy recupera no hospital".