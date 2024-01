Morreu Rui Mingas, coautor do hino de Angola e ex-embaixador em Portugal

Rui Mingas, coautor do hino nacional de Angola, ex-ministro dos Desportos e antigo embaixador em Portugal, morreu esta quinta-feira em Lisboa vítima de doença prolongada, disse à Lusa fonte diplomática.

Rui Alberto Vieira Dias Rodrigues Mingas, que nasceu em Angola em 12 de maio de 1939, distinguiu-se, na juventude, no atletismo, designadamente nas especialidades de salto em altura e 11 metros barreiras.

Militante ativo do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, partido no poder desde a independência do país, em 1975), Rui Mingas desempenhou os cargos de deputado e foi ministro dos Desportos.

Como músico, compôs poemas dos poetas angolanos Viriato da Cruz, Agostinho Neto – primeiro Presidente de Angola -, Mário António e António Jacinto.

Da sua obra discográfica destacam-se "Cantiga por Luciana”, "Poema da farra”, "Makezu”, "Muadiakimi”, "Birin birin”, "Monagambé”, "Adeus à hora da partida” e "Meninos do Huambo”.

“Nesta hora de dor e luto, endereço em meu nome pessoal, no da minha família e no de todos quantos trabalham na Embaixada da República de Angola na República Portuguesa, as minhas condolências na certeza de que o nosso País perdeu um dos seus mais ilustres filhos e na esperança de que o seu exemplo de distinto nacionalista inspire as atuais gerações na criação de uma Angola unida, próspera e cada vez melhor para todos nós”, lê-se na nota de pesar da embaixadora de Angola em Portugal, Maria de Jesus Ferreira

“Em 1979, Rui Mingas assumiu a condução durante dez anos, com a categoria de ministro, da Secretaria de Estado para a Educação Física e Desportos (SEEFD), sendo o grande responsável pelo período pujante do desenvolvimento do desporto em Angola”, destaca a diplomata. “Foi, ainda poeta, cantor e compositor, conquistando em 2014 um prémio atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores. Em Portugal, foi também distinguido com o prémio Personalidade Lusófona, entregue pelo Movimento Internacional Lusófono, em 2016”, acrescenta.