Rui Moreira apontado à EDP

João Talone, presidente do Conselho Geral e de Supervisão da EDP, vai deixar a empresa no próximo mandato e Rui Moreira é o nome apontado para a sucessão, avança o Porto Canal.

A informação surge depois do anúncio feito pela EDP sobre a indisponibilidade de Talone para se manter na elétrica no mandato de 2024 a 2026, num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O nome de Rui Moreira é agora apontado, mas não será novidade para o próprio. Uma fonte próxima do autarca citada pelo Porto Canal confirma que Rui Moreira está a par há vários meses sobre a possibilidade de assumir este cargo na EDP.

Apesar de a decisão ainda não estar confirmada e de depender da vontade dos acionistas, a entrada na EDP implica que o presidente da Câmara do Porto abandone as funções na autarquia. Rui Moreira não se pode recandidatar à Câmara devido à limitação de três mandatos.

O gabinete de comunicação da EDP disse ao Porto Canal em dezembro que as eleições para os quadros da empresa estão agendadas para a assembleia geral de 10 de abril.