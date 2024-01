Rui Moreira diz que não foi convidado para presidir a EDP

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, afirmou esta quarta-feira que "ninguém fez nenhum convite” para presidir o Conselho Geral e de Supervisão da EDP, cargo para o qual terá sido alegadamente apontado.

"Ninguém me fez nenhum convite", afirmou Rui Moreira, à margem da operação de reinstalação da estátua d'O Porto, na antiga Casa da Câmara.

"Espanta-me um pouco que quase todos os meses me façam perguntas acerca de sítios para onde acham que vou. Sou presidente de Câmara do Porto, ninguém me convidou para nada", assegurou, dizendo que as suspeitas de uma eventual saída da autarquia portuenses o "perseguem" desde que foi eleito.

"Ainda cá estou, agradeço que não me façam mais perguntas sobre matérias que, como compreendem, me deixam sem graça", acrescentou.

Na sexta-feira, o jornal Expresso avançou que o atual presidente do Conselho Geral e de Supervisão da EDP, João Talone, manifestou indisponibilidade para cumprir novo mandato no cargo que ocupa desde 2021.

Segundo o semanário, um dos nomes apontados para o cargo foi o do atual presidente da Câmara do Porto.

Hoje, o Jornal Económico avança que a diplomacia chinesa quer Rui Moreira como sucessor de Talone.