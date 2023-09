Rui Moreira volta atrás na decisão de remover estátua de Camilo - mas admite voltar atrás em voltar atrás

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, decidiu revogar a decisão de remover a estátua de Camilo Castelo Branco instalada no Largo Amor de Perdição, de acordo com um comunicado enviado pela autarquia ao jornal Público e à agência Lusa.

"Ao contrário da informação que estava na posse do presidente da Câmara do Porto, a doação previa também a colocação da estrutura no Largo Amor da Perdição, doação essa que tinha sido aprovada pelo executivo municipal em 2012. Neste contexto, não pode o Presidente da Câmara anuir, sem mais, ao que foi solicitado, pelo abaixo-assinado, que é do conhecimento público. Naturalmente, isso não se impede que, futuramente, e em qualquer momento, o assunto possa a vir ser suscitado no mesmo órgão municipal", pode ler-se na nota enviada. Ou seja, a estátua fica onde está mas o assunto de retirá-la pode voltar a ser discutido posteriormente.

O autarca do Porto tinha tomado a decisão de retirar a estátua "Amores de Camilo", de Francisco Simões, do Largo Amor de Perdição por considerar a escultura "feia e de mau gosto". “É uma decisão minha. Há coisas em que tenho de ouvir os órgãos, há coisas em que tenho de ouvir a população, há coisas em que tenho de decidir quando sei que há posições extremadas dos dois lados. Aqui há quem queira e quem não queira [retirar a estátua do largo], as pessoas que se dirigiram a mim sobre esta matéria são pessoas por quem temos de reconhecer que têm o mérito de se atravessarem por isso”, afirmou o autarca na quinta-feira.

Em causa está a retirada da estátua “Amores de Camilo” do Largo Amor de Perdição, na sequência de uma petição, com 37 signatários, entre os quais artistas, advogados, curadores e políticos, conforme noticiou o jornal Público na quarta-feira.

A escultura, da autoria de Francisco Simões, está instalada há 11 anos no Largo Amor de Perdição e representa o autor Camilo Castelo Branco abraçado a uma jovem nua, retratando Ana Plácido.

Aos jornalistas, Rui Moreira esclareceu que a decisão surge na sequência da carta que recebeu, que tem entre os signatários “os dois maiores críticos de arte da cidade do Porto”, referindo-se a Bernardo Pinto de Almeida e Miguel Von Hafe Pérez.

“Essas pessoas refletem um sentimento relativamente àquela estátua que corresponde ao meu. Não é por nenhum puritanismo, não é por ser pornográfico, não entendo isso assim. Temos a menina nua e vamos continuar a ter. Se me perguntar, acho que aquilo, de facto, é feio, é de mau gosto, e esta é, de facto, uma decisão do presidente da Câmara”, observou, considerando razoável que a estátua seja retirada. Mas não vai ser. Pelo menos para já.