Morreu Rui Nabeiro, fundador do grupo Delta, aos 91 anos, apurou a CNN Portugal.

O empresário encontrava-se hospitalizado devido a uma doença respiratória grave.

O neto, e sucessor na liderança do grupo Delta, Rui Miguel Nabeiro, enviou neste sábado uma mensagem aos trabalhadores admitindo a “gravidade da situação”, apesar de “todos os esforços” que estavam a ser encetados pela equipa médica.

Rui Nabeiro nasceu a 28 de março de 1931 em Campo Maior, no Alentejo.

“É com profundo pesar que a família Nabeiro informa que faleceu hoje, dia 19 de março, o Comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Presidente e Fundador do Grupo Nabeiro – Delta Cafés, aos 91 anos”, confirmou minutos depois a família em comunicado.

A família recorda o “espírito empreendedor e a sua ética de trabalho estiveram sempre presentes nos momentos decisivos da sua vida”.

Rui Nabeiro criou a Delta em 1961. Ao longo das últimas décadas a empresa cresceu, exportando café para dezenas de países, para mercados como Angola, Cabo Verde, Estados Unidos da América ou Canadá. O grupo, hoje liderado pelo neto Rui Miguel Nabeiro, dedica-se também a outros negócios como o vinho ou o turismo.

“Toda a família Delta está profundamente triste com esta perda e estende as sinceras condolências a todos aqueles que também hoje perderam um grande amigo. Estamos todos empenhados em continuar o seu legado e honrar a sua visão, continuando a produzir o melhor café do mundo, apoiando as comunidades locais e promovendo a sustentabilidade”, destaca-se ainda no comunicado.

Rui Nabeiro encontrava-se hospitalizado no Hospital da Luz, em Lisboa.

O Grupo Delta garante que, “oportunamente”, irá dar divulgar os detalhes sobre a data e o programa das cerimónias fúnebres.