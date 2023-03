O Presidente da República lamentou este domingo a morte do empresário Rui Nabeiro, que teve a oportunidade de o visitar no hospital este sábado, ao fim da tarde.

"Rui Nabeiro foi um percursor, construiu uma marca global, como há poucas no nosso país, mantendo sempre a sede e o coração da sua atividade em Campo Maior, terra onde nasceu e onde deixa um generoso legado", afirma a nota da Presidência da República.

Marcelo acrescenta que, num tempo económica e socialmente desafiante, o exemplo do empresário, "na sua preocupação social e participação cívica, com a comunidade e com o país", "devem ser um exemplo e uma inspiração para todos quantos podem devolver à sociedade um pouco daquilo que esta lhes deu."

O empresário Rui Nabeiro, fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, morreu este domingo aos 91 anos, vítima de doença, no Hospital da Luz, em Lisboa, disse à Lusa fonte do grupo.

“É com profundo pesar que a família Nabeiro informa que faleceu hoje, dia 19 de março, o Comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro, presidente e fundador do Grupo Nabeiro – Delta Cafés”, pode ler-se num comunicado enviado pelo grupo.

O Comendador Rui Nabeiro “encontrava-se hospitalizado no Hospital da Luz, devido a problemas respiratórios”, acrescentou a mesma fonte, referindo que “a data e o programa das exéquias serão oportunamente comunicados”.