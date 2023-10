Rio acusa Costa de "mentir" quanto à sua posição sobre o novo aeroporto no Montijo

O ex-líder do PSD, Rui Rio, acusou esta terça-feira o primeiro-ministro de "ter mentido" quanto à sua posição sobre a construção do novo aeroporto no Montijo.

"Numa entrevista que até lhe correu bem, António Costa escusava de ter mentido. Eu não disse que não apoiava a mudança da lei porque o PSD não se entendia sobre o novo aeroporto. Disse que nunca o faria para viabilizar uma situação em concreto. A lei deve ser geral e abstrata", esclareceu Rui Rio, numa publicação na rede social X (ex-Twitter).

Na segunda-feira, no evento da CNN Town Hall, António Costa alegou que foi por causa de Rui Rio que não se avançou com o projeto para a construção do novo aeroporto no Montijo. "O que aconteceu foi que quando houve dois municípios que decidiram que não concordavam com aquela solução [do Montijo] e era necessário alterar a lei, o Dr. Rui Rio disse 'eu não estou em condições de alterar a lei porque dentro do PSD há uma grande dúvida sobre qual deve ser a localização'", acusou o primeiro-ministro.

António Costa referia-se à proposta do Governo para alterar a lei de modo a permitir contornar o veto dos municípios afetados pela construção do novo aeroporto do Montijo e avançar com o projeto.