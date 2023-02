A Associação dos Jornalistas de Desporto (CNID) condenou esta sexta-feira os ataques que Rui Santos alega ter sido vítima, sobretudo nas redes sociais. Em causa está a reação do comentador da CNN Portugal à polémica causada por declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição.

"O jornalista Rui Santos foi recentemente alvo de ataques, nomeadamente nas redes sociais, que são inaceitáveis e que configuram crimes", pode ler-se no comunicado, que acrescenta que "ter opinião e transmiti-la através de um Órgão de Comunicação Social, é um direito, e um dever, dos jornalistas, desde logo porque é balizada pelas leis de um país democrático e pelos códigos que regem a profissão. Quem achar que um jornalista não cumpre com as leis do país tem um bom caminho - o dos tribunais".

"O insulto, a difamação, a ameaça são as armas dos fracos", afirma a Direção do CNID.

A Associação relembra que já houve até condenações em tribunal por publicações de ódio nas redes sociais. "É bom que haja consciência disso. É inaceitável que num país democrático um jornalista seja alvo deste tipo de ataques."

O jornalista denunciou esta semana ameaças na sequência da final da Taça da Liga (Sporting-FC Porto) e das observações que fez a Sérgio Conceição, após ter sido expulso pela 12.ª vez ao serviço do Dragão.