Rupert Murdoch, o magnata proprietário de órgãos de comunicação social como The Wall Street Journal e Fox News, entre outros meios, vai-se casar aos 92 anos - outra vez.

Em anúncio a um dos seus jornais, o New York Post, o empresário revelou estar apaixonado por Ann Lesley Smith, uma ex-capelã da polícia de São Francisco, de 66 anos, que conheceu em setembro.

Apesar do vasto historial de casamentos - até agora quatro - Murdoch confessou-se bastante nervoso no dia em que fez a proposta a Ann.

“Eu receei apaixonar-me, mas eu sabia que este seria o último. É bom que seja”, diz.

O nervosismo é compreensível. O segundo casamento, com a jornalista Anna Maria Torv, mãe de três dos seus seis filhos, resultou num dos divórcios mais caros do mundo, com Torv a receber cerca de 1,5 mil milhões de euros em ativos e 110 milhões em dinheiro. Quanto à última vez que o magnata assinou esse tipo de papéis, em 2022, com a sua ex-mulher - a modelo Jerry Hall - acordou ceder uma casa a sul de França, a mansão do ex-casal em Oxfordshire, Holmwood House e outros milhões de euros.

Ann Lesley Smith também espera que este seja o seu último “rodeo”. “Chegar perto dos 70 anos significa estar na última metade. Esperei o momento certo”, partilha.

Os dois tencionam casar-se neste verão e dividir o seu tempo entre os Estados Unidos e o Reino Unido.