Afinal, Rupert Murdoch não vai voltar a subir ao altar - pelo menos por agora. De acordo com a Vanity Fair, o bilionário de 92 anos, proprietário de órgãos de comunicação social como Fox News, e a ex-dentista Ann Lesley Smith, de 66 anos, terminaram o seu noivado, apenas duas semanas depois de o anunciarem.



Passou-se menos de um ano desde que Murdoch finalizou o seu divórcio com a modelo e atriz Jerry Hall. Foi a quarta separação. "Eu estava muito nervoso. Receava apaixonar-me, mas soube que esta seria a última vez. É melhor ser. Estou feliz”, disse ao New York Post, do qual é proprietário.



A ideia de que esta seria a “última vez” desvaneceu rapidamente. Uma fonte próxima do bilionário partilhou que ficou cada vez mais desconfortável com as opiniões evangélicas de Ann Lesley Smith.



As dúvidas quanto a Ann Lesley Smith começaram a surgir quando a comunicação social decidiu investigar o passado da ex-dentista. Pouco se descobriu sobre a sua infância, mas na casa dos 20 Smith casou-se com John B. Huntington, descendente de uma família rica, dona de uma empresa ferroviária da Califórnia. Divorciaram-se. Segundo o que a própria alega numa entrevista à CBN, Huntington teve problemas compulsivos com álcool. Além disso, a ex-dentista teria tendências suicidas, mas reencontrou a religião e tornou-se pregadora de rua no Condado de Marin, na Califórnia.

“Quando deixas o Senhor assumir o controlo da tua vida, tu consegues”, contou à CBN. Num segundo casamento, juntou-se ao cantor de música country e empresário Chester Smith, que acabou por morrer em 2008. Depois disso, Ann Lesley Smith envolveu-se numa batalha jurídica com as enteadas por causa da fortuna milionária do músico country. Isto resultou numa acusação por parte de uma das enteadas a Ann Lesley de “abuso financeiro de idosos". A disputa foi resolvida em 2010.



Murdock e Ann Lesley Smith conheceram-se em setembro, mas só no início deste ano se conheceu a relação depois de serem vistos juntos na ilha de Barbados.