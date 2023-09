Rupert Murdoch deixa o cargo de presidente da Fox e da News Corporation

Rupert Murdoch, o poderoso magnata da comunicação social de direita que construiu e supervisionou um dos impérios noticiosos mais influentes do mundo, anunciou na quinta-feira que vai abandonar o cargo de presidente das suas empresas, Fox Corporation e News Corp.

"Durante toda a minha vida profissional, estive envolvido diariamente com notícias e ideias, e isso não vai mudar", escreveu Murdoch, 92 anos, num comunicado aos empregados. "Mas é o momento certo para assumir outras funções, sabendo que temos equipas verdadeiramente talentosas."

Como líder da Fox e da News Corporation, que publica jornais de grande influência como o The Wall Street Journal e o tabloide New York Post, Murdoch exerceu durante décadas uma influência considerável no Partido Republicano, igualada apenas por alguns poucos.

A decisão de Murdoch de se demitir do cargo de presidente das suas empresas provocará ondas de choque na indústria dos meios de comunicação social e deixará também marcas nas águas políticas, numa altura em que a corrida presidencial de 2024 está a aquecer.

Lachlan Murdoch entra em ação

O filho mais velho de Murdoch, Lachlan, que já é diretor executivo da Fox Corporation, será o único presidente de ambas as empresas.

Murdoch descreveu Lachlan como "um líder apaixonado e com princípios". Não é claro se a direção da Fox mudará com Lachlan, mas Rupert indicou que Lachlan manterá a tendência editorial de direita pela qual as suas empresas de comunicação social são conhecidas.

"O meu pai acreditava firmemente na liberdade, e Lachlan está absolutamente empenhado na causa", afirmou Murdoch aos empregados no comunicado. "As burocracias que se servem a si próprias estão a tentar silenciar aqueles que questionam a sua origem e o seu propósito. As elites têm um desprezo aberto por aqueles que não são membros da sua classe rarefeita. A maior parte dos meios de comunicação social está em conluio com essas elites, vendendo narrativas políticas em vez de perseguir a verdade."

Rupert Murdoch, que assegurou aos funcionários que está com uma "saúde robusta", afirmou que, no novo papel de presidente emérito, continuará "envolvido todos os dias na disputa de ideias".

No entanto, Lachlan Murdoch tem criticado Trump em privado, dizendo que discorda de grande parte da forma como o ex-presidente se comporta, afirmaram fontes à CNN. Murdoch chegou ao ponto de dizer às pessoas que acredita que se Trump se candidatasse novamente, isso seria mau para o país.

Uma carreira histórica e controversa

A incursão de Murdoch no negócio dos media começou na década de 1950 com uma pequena cadeia de jornais australiana, tornando-se mais tarde num importante executivo de Hollywood em 1985, quando adquiriu a Twentieth Century Fox ao homem do petróleo Marvin Davis por 600 milhões de dólares. Em 1986, Murdoch entrou no negócio da televisão após ter adquirido várias estações de televisão norte-americanas e criado a Fox Broadcasting.

A Fox News foi lançada em 1996 como concorrente conservadora da CNN. Acabou por se tornar o principal canal de notícias por cabo dos Estados Unidos, graças às narrativas conservadoras.

O canal, no entanto, afastou-se das suas raízes nas notícias conservadoras quando o antigo Presidente Donald Trump ascendeu ao poder no Partido Republicano em 2015, tornando-se numa casa sem pudor de propaganda de direita destinada a apoiar a Casa Branca cheia de escândalos.

Nos últimos anos, sob o comando de Murdoch, a Fox News tem avançado teorias da conspiração sem fundamento, incluindo a pandemia de Covid-19 e as eleições presidenciais de 2020.

As mentiras da Fox News sobre as eleições deram origem a dois processos judiciais por difamação contra as empresas de tecnologia de votação Dominion Voting Systems e Smartmatic.

No início deste ano, a Fox resolveu o processo da Dominion por um valor histórico de 787,5 milhões de dólares. O processo da Smartmatic, no entanto, continua a correr no sistema judicial.

A Fox News anunciou a reforma de Murdoch na manhã de quinta-feira, com o pivot Bill Hemmer a elogiar o fundador da rede.

"Rupert Murdoch criou tudo isso e muito mais na América e no mundo", afirmou Hemmer. "O trabalho da sua vida deixou uma marca inesquecível na paisagem mediática mundial. As suas contribuições são inumeráveis e extraordinárias e agradecemos-lhe por nos ter deixado fazer parte de tudo isto."

"Sem ele, não estaríamos aqui", acrescentou a pivot Dana Perino.

