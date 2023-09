Polícia de Londres recebe nova denúncia de violação contra Russell Brand

A Polícia Metropolitana de Londres (Met Police) recebeu este domingo uma nova denúncia de violação contra o comediante e ator Russel Brand.

"No domingo, 17 de setembro, a Met recebeu uma denúncia de uma agressão sexual que terá ocorrido no Soho, no centro de Londres, em 2003. Os agentes estão em contacto com a mulher e vão prestar-lhe apoio”, pode ler-se num comunicado, citado pela Sky News.

Russell Brand está sob escrutínio público após uma investigação conjunta do jornal The Sunday Times e do canal Channel 4, na qual quatro mulheres acusam o ator de violação, agressão sexual e abuso emocional durante um período de sete anos.

A Met Police garante que já contactou os dois órgãos de comunicação social "para garantir que qualquer pessoa que acredite ter sido vítima de um crime sexual saiba como comunicar o facto à polícia".

"Continuamos a encorajar qualquer pessoa que acredite ter sido vítima de um crime sexual, independentemente do tempo decorrido, a contactar-nos", concluiu a nota.