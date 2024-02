Exclusivo: Rússia está a tentar desenvolver uma arma nuclear espacial para destruir satélites com uma onda de energia maciça

A Rússia está a tentar desenvolver uma arma nuclear espacial capaz de destruir satélites através da criação de uma onda de energia maciça quando detonada, potencialmente incapacitando uma vasta faixa de satélites comerciais e governamentais de que o mundo inteiro depende para falar ao telemóvel, pagar contas e navegar na Internet, de acordo com o relato de três fontes familiarizadas com os serviços de informação dos EUA sobre a arma.

Estas fontes deram à CNN um conhecimento mais pormenorizado daquilo em que a Rússia está a trabalhar - e da ameaça que poderá representar - do que o governo dos EUA revelou anteriormente.

O deputado republicano Mike Turner, do Ohio, presidente da Comissão de Serviços de Informação da Câmara dos Representantes, desencadeou um frenesim em Washington na quarta-feira, quando emitiu uma declaração dizendo que o seu painel "tinha informações relativas a uma grave ameaça à segurança nacional". Na sexta-feira, o presidente Joe Biden confirmou publicamente que Turner se referia a uma nova capacidade nuclear russa anti-satélite - mas a Casa Branca recusa-se firmemente a discutir o assunto, invocando a natureza altamente secreta da informação.

A arma ainda está a ser desenvolvida e ainda não está em órbita, enfatizaram publicamente os funcionários da administração Biden. Mas se for utilizada, dizem as autoridades, atravessaria um perigosa fronteira na história das armas nucleares e poderia causar perturbações extremas na vida quotidiana de formas difíceis de prever.

Este tipo de nova arma - geralmente conhecida pelos peritos militares espaciais como PEM nuclear - criaria um impulso de energia electromagnética e uma inundação de partículas altamente carregadas que atravessariam o espaço para perturbar outros satélites que voam à volta da Terra.

Na sexta-feira, Biden enfatizou publicamente que "não há ameaça nuclear para o povo da América ou de qualquer outra parte do mundo com o que a Rússia está a fazer neste momento".

"Tudo o que eles estão a fazer e/ou farão está relacionado com satélites e com o espaço e com a possibilidade de danificar esses satélites", disse.

Há anos que o Departamento de Defesa e a comunidade de informações têm vindo a acompanhar os esforços russos para desenvolver uma vasta gama de armas anti-satélite, incluindo uma PEM.

E tem havido um fluxo de relatórios de inteligência nos últimos meses relacionados especificamente com os esforços da Rússia para desenvolver capacidades anti-satélite movidas a energia nuclear, segundo contou um funcionário da defesa à CNN.

Mas a Rússia fez recentemente progressos nos seus esforços para desenvolver um PEM nuclear - uma tecnologia muito mais alarmante.

"O nosso conhecimento geral sobre a procura deste tipo de capacidade por parte da Rússia remonta a muitos, muitos meses, se não mesmo a alguns anos", disse na quinta-feira o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby. "Mas só nas últimas semanas é que a comunidade de inteligência foi capaz de avaliar com um maior sentimento de confiança exatamente como a Rússia continua a persegui-lo", acrescentou.

A comunidade de inteligência, disse Biden, "descobriu que há uma capacidade de lançar um sistema no espaço que poderia teoricamente fazer algo que fosse prejudicial", mas que "ainda não aconteceu".

"Não é um conceito novo e, como conceito, remonta ao final da Guerra Fria", disse um funcionário dos EUA. Mas, acrescentou, "o grande receio com qualquer eventual dispositivo PEM em órbita [é] que possa inutilizar grandes porções de órbitas particulares", criando um campo minado de satélites desativados que "se revelaria perigoso para quaisquer novos satélites que tentássemos colocar para substituir ou reparar os satélites existentes".

O gabinete do diretor dos Serviços Secretos Nacionais, o Departamento de Defesa e o Conselho de Segurança Nacional não quiseram comentar.

Não ficou imediatamente claro se o dispositivo, tal como foi concebido, poderia afetar o GPS e os satélites de comando e controlo nuclear, que operam numa órbita mais elevada do que a vasta constelação de satélites comerciais e governamentais que circulam na órbita baixa da Terra. Estes satélites de maiores dimensões foram concebidos para serem inexpugnáveis a uma explosão nuclear, mas um antigo alto funcionário espacial do Pentágono disse à CNN que "podem ser vulneráveis", dependendo da proximidade do PEM, da sua idade e da dimensão da explosão.