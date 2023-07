Quatro pessoas morreram em Moscovo depois de um tubo de água a ferver ter rebentado num centro comercial

Quatro pessoas morreram este sábado num centro comercial na zona oeste da cidade de Moscovo, depois de um tubo de água a ferver ter rebentado, segundo avança a Reuters, citando o presidente da Câmara. De acordo com a agência de notícias russa TASS, outra pessoa está ainda dada como desaparecida.

No centro comercial Vremena Goda, na capital russa, um tubo de água a ferver rebentou este sábado, escrevem ambas as agências, citando os serviços de emergência russos. A agência russa fala, no entanto, em apenas um morto, mas a Reuters avança já com quatro vítimas mortais.

🇷🇺 Moscow

Right now, this is the situation inside the Vremena Goda shopping center, where a woman was boiled alive in boiling water.#ukr https://t.co/RLq9Vn0LIt pic.twitter.com/QjNmLFFRtz — FLETCH REPORTS 🇺🇦🇺🇸 (@FLETCH_REPORTS) July 22, 2023

Sergei Sobyanin, presidente da Câmara, dá ainda conta, segundo a Reuters, de vários feridos. A maioria terá sofrido queimaduras. "Estamos a prestar assistência médica a todas as vítimas", afirma, acrescentando que os serviços de emergência ainda se encontram no local.

Estão ainda a decorrer buscas para encontrar uma pessoa que desapareceu, avança a TASS. As autoridades acreditam que possa estar presa no segundo andar do edifício.