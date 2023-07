Rússia e China terminam exercícios militares conjuntos no Mar do Japão

Putin agradece apoio aos "colegas" China e Índia durante rebelião – e garante que o povo russo "está mais unido do que nunca"

As Forças Armadas da Rússia e da China concluíram este domingo os exercícios militares navais conjuntos que decorreram nos últimos dias no Mar do Japão, anunciou o Ministério da Defesa russo.

"Os exercícios navais conjuntos russo-chineses 'Norte/Interação-2023' terminaram no Mar do Japão", adiantou um comunicado de Moscovo, ao adiantar que, desde quinta-feira, "foram realizados cerca de vinte exercícios de combate”, incluindo disparos de artilharia conjunta sobre alvos marítimos, costeiros e aéreos.

Os dois países, que partilham um desejo comum de contrariar o que consideram ser a hegemonia americana, aproximaram-se no campo militar desde a invasão militar russa na Ucrânia, que Pequim se recusa a condenar.

Para reforçar a sua cooperação na área militar, a China e a Rússia realizaram vários exercícios entre as suas Forças Armadas nos últimos meses.

Este exercício ocorreu após uma reunião, em Pequim, entre o ministro da Defesa da China e o chefe da marinha russa, nas primeiras conversações militares formais entre os países vizinhos, desde o motim de curta duração protagonizado pelo grupo mercenário russo Wagner.

O ministro da Defesa chinês, Li Shangfu, assegurou ao almirante russo Nikolai Yevmenov que a China está disponível para fortalecer a cooperação militar com a Rússia.

A China opera a maior marinha do mundo em número de navios e supera em muito a Armada da Rússia em dimensão e capacidade técnica.