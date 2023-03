O Ministério da Defesa russo diz que na segunda-feira intercetou dois bombardeiros norte-americanos B-52H com capacidade nuclear que sobrevoavam o Mar Báltico.

A Al Jazeera cita um comunicado do Ministério, que explica que um avião de combate russo Su-35 foi enviado para o Báltico depois de os radares terem detetado dois bombardeiros estratégicos dos Estados Unidos a voarem na direção da fronteira russa. Pouco depois, os aviões americanos afastaram-se e o caça voltou à base.

A agência de notícias estatal russa TASS disse que o Centro de Controle de Defesa Nacional do Ministério da Defesa da Rússia identificou os dois aviões dos EUA como bombardeiros estratégicos B-52H. O caça Su-35 foi enviado para evitar “uma violação da fronteira do estado” pelas aeronaves dos EUA, disse o Ministério, acrescentando que o Su-35 atuou estritamente de acordo com a lei aérea internacional.

“Nenhuma violação da fronteira da Federação Russa será permitida”, garantiu o Ministério.

⚡️@mod_russia: 🇷🇺 air defence radars detected 2 aerial targets flying in the direction of 🇷🇺 state border over the Baltic Sea.



❗️The targets were classified as 2 🇺🇸 Air Force B-52H strategic bombers.



A Su-35 fighter jet scrambled to prevent a violation of 🇷🇺 state border. pic.twitter.com/3u9IRFC5iK — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) March 20, 2023

O incidente desta segunda-feira acontece depois de um outro incidente diplomático na semana passada com a queda de um drone de vigilância dos EUA no Mar Negro, depois de ter sido intercetado por dois caças russos, naquele que foi o primeiro contacto militar direto entre a Rússia e os EUA desde que a Rússia invadiu Ucrânia em fevereiro do ano passado.