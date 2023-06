Grupo Wagner suspende operação para evitar "derramamento de sangue russo"

O chefe do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, aceitou suspender as movimentações da rebelião na Rússia contra o comando militar, depois de ter negociado com o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko.

Prigozhin ordenou que soldados do grupo Wagner recuem às bases devido ao risco de "derramamento de sangue russo", disse o líder na rede social Telegram.

“Yevgeny Prigozhin aceitou a proposta […] de parar as movimentações dos homens armados do grupo Wagner e tomar medidas para reduzir as tensões”, adiantou o canal não oficial da Presidência Bielorrussa no serviço de mensagens Telegram.

Segundo o comunicado Vladimir Putin falou com Lukashenko pela manhã e, com sua aprovação, Lukashenko realizou negociações com Prigozhin. “As negociações continuaram ao longo do dia. Como resultado, eles chegaram a um acordo sobre a inadmissibilidade de desencadear um massacre sangrento no território da Rússia”, diz o comunicado.