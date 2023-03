Os funcionários do Kremlin envolvidos na campanha de reeleição do presidente Vladimir Putin em 2024 foram proibidos de usar iPhones por receio de estes serem mais vulneráveis à espionagem, informou o jornal Kommersant esta segunda-feira, citando uma fonte próxima não identificada.

Funcionários da administração presidencial russa, projetos públicos, Conselho de Estado e departamentos de TI - conhecidos como o "bloco interno" do Kremlin - têm até 1 de abril para desligarem os seus iPhones. A proibição do iPhone também pode afetar funcionários nas administrações regionais da Rússia, acrescentou a publicação.

“O iPhone acabou. Deite-o fora ou dê-o às crianças”, disse o Kommersant, citando um dos funcionários.

De acordo com o Kommersant, o Kremlin acredita que os iPhones são mais suscetíveis a hackers e espionagem por especialistas ocidentais do que outros smartphones. A publicação diz que o Kremlin instou as autoridades a substituir seus iPhones por androids ou análogos chineses ou russos. O governo também considera a possibilidade de substituir os iPhones descartados pelos funcionários por dispositivos “novos e seguros”.

A decisão foi anunciada por Sergei Kiriyenko, primeiro subdiretor da administração presidencial, num seminário de política interna do Kremlin, de acordo com a Reuters. No entanto, quando questionado sobre este tema esta segunda-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que não podia confirmar a notícia. "Os smartphones não devem ser usados para assuntos oficiais", disse Peskov aos repórteres. "Seja o que for, não há diferença. Qualquer smartphone tem um mecanismo bastante transparente, independentemente do sistema operacional - android ou iOS. Naturalmente, eles não são usados para fins oficiais."

A proibição do iPhone acontece num momento em que o governo russo procura afastar o país da tecnologia ocidental com o chamado “ecossistema móvel soberano” baseado no sistema operacional russo Avrora.

O presidente Vladimir Putin sempre disse que não tem smartphone, embora Peskov tenha dito que Putin usa a Internet de tempos em tempos.