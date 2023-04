Maria Moskalyova, a menina de 13 anos que viu o pai ser condenado a dois anos de prisão depois de ter feito um desenho de apoio à Ucrânia, já não está no orfanato para onde foi levada depois da condenação do pai.

De acordo com o The Guardian, que cita a comissária russa para os direitos das crianças, Maria Lvova-Belova - que, tal como Putin, foi alvo de um mandado de captura por parte do Tribunal Penal Internacional - a mãe da criança, que estava separada do pai, Alexei Moskalyov, foi buscar a filha à instituição.

Anteriormente, a menina tinha recusado ir viver com a mãe, mas entretanto mudou de ideias, revelou a comissária.

A história desta família russa indignou a comunidade internacional. Alexei Moskalyov, de 54 anos, criticou desde o início a guerra na Ucrânia através de publicações nas suas redes sociais. Mas foi depois de um desenho da filha que começou a ser investigado pelas autoridades. O diretor da escola chamou a polícia e o pai acabou por ser condenado a dois anos de prisão por pôr em causa as forças russas.

Antes da audição da sentença, resolveu fugir do país, mas acabou por ser detido na Bielorrússia, dois dias depois de ter quebrado a prisão domiciliária. O seu paradeiro é desconhecido desde então, de acordo com o jornal britânico.