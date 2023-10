Da Rússia para o Médio Oriente: porque a China não quer outra grande guerra

As motas de água do pequeno batalhão Bratstvo contra os Raptor russos: os ataques audazes das forças especiais da Ucrânia para libertar a Crimeia

Pequim está mais uma vez a tentar ter as duas coisas.

Passou mais de um ano a evitar a guerra da Rússia na Ucrânia. A superpotência asiática recusou-se a condenar a invasão e, em vez disso, deu o tão necessário apoio diplomático e económico a Moscovo.

Agora, numa altura em que a guerra de Israel contra o grupo palestiniano Hamas ameaça transformar-se num conflito mais vasto que poderá abalar a estabilidade no Médio Oriente, a China apelou a um cessar-fogo, criticando simultaneamente as ações de Israel. Também não condenou o Hamas por ter levado a cabo o que foi considerado o pior massacre de judeus num só dia desde o Holocausto, ao mesmo tempo que manifestou o seu apoio a uma solução de dois Estados para a Palestina e Israel.

Esta posição está de acordo com o apoio de décadas da China à criação de um Estado palestiniano, mas também sublinha as fortes divisões entre a China e os Estados Unidos, que têm apoiado firmemente o direito de Israel a retaliar contra o Hamas. Também sublinha os profundos interesses económicos da China tanto na Rússia como no Médio Oriente, que quer salvaguardar a todo o custo.

A segunda maior economia do mundo depende da Rússia e do Médio Oriente para grande parte das suas necessidades energéticas. São também uma parte importante da Belt and Road initiative (BRI), um projeto ambicioso, mas controverso, para impulsionar a ligação e o comércio em todo o mundo com dinheiro e conhecimentos chineses no desenvolvimento de infraestruturas.

Segundo os analistas, estes dois fatores continuarão a desempenhar um papel importante na forma como Pequim responde às falhas geopolíticas.

"A China também está ansiosa por realçar, por todos os meios, a solidariedade com as principais nações produtoras de petróleo e limitar quaisquer consequências que possam desestabilizar ainda mais a origem, perturbar o fornecimento de petróleo e fazer subir os preços da energia", afirmou Eswar Prasad, professor da Universidade Cornell, nos Estados Unidos, e antigo diretor da divisão chinesa do FMI.

Olá, velho amigo

A China é o maior importador de petróleo do mundo e compra 71% do seu consumo de petróleo a países estrangeiros.

A China aumentou as suas compras de petróleo à Rússia desde a invasão da Ucrânia, uma vez que as refinarias aproveitaram os descontos nos fornecimentos devido às sanções impostas pelo Ocidente a Moscovo. A Rússia é atualmente o maior fornecedor de petróleo bruto da China, à frente da Arábia Saudita.

O presidente russo, Vladimir Putin, e o líder chinês, Xi Jinping, apertam as mãos durante uma reunião em Pequim, a 18 de outubro. (Sergei Guneyev/AFP/Getty Images)

Esta semana, Xi recebeu em Pequim o líder russo, Vladimir Putin, que se encontra diplomaticamente isolado. Putin, considerado um "velho amigo" por Xi durante os seus encontros, foi convidado de honra numa cimeira que assinalou o 10.º aniversário da BRI, da qual a Rússia é um dos principais participantes.

De acordo com um estudo realizado pela Universidade Fudan de Xangai, a seguir ao Paquistão, a Rússia foi o país que recebeu o maior volume de investimentos energéticos da China, entre 2013 e 2021, no âmbito da iniciativa.

Tanto a China como a Rússia - que intensificaram a sua retórica comum sobre a necessidade de remodelar uma ordem mundial que consideram ser liderada pelos Estados Unidos - apelaram a um cessar-fogo e criticaram as ações de Israel, com o Ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, a afirmar, no passado fim de semana, que "ultrapassaram o âmbito da autodefesa".

"Ambos os países cultivam laços estreitos com o Irão e consideram que o envolvimento dos EUA nos assuntos regionais é uma das razões por detrás da instabilidade no Médio Oriente", afirmou Jean-Loup Samaan, investigador principal do Instituto do Médio Oriente da Universidade Nacional de Singapura.

O Hamas e o Irão são aliados de longa data, mas Teerão, que elogiou a operação de 7 de outubro do grupo islâmico que matou cerca de 1400 pessoas em Israel, negou o seu envolvimento. Entretanto, os protestos contra Israel eclodiram em todo o Médio Oriente na sequência da explosão de um hospital em Gaza e de dias de ataques aéreos de caças israelitas que mataram cerca de 3500 pessoas.

Não se sabe ao certo quem é o responsável pela explosão. Israel apresentou provas que, segundo diz, mostram que a explosão foi causada por um erro de disparo da Jihad Islâmica, e o presidente dos EUA, Joe Biden, apoiou na quarta-feira essa explicação, citando os serviços secretos norte-americanos. A Jihad Islâmica negou a responsabilidade.

Petróleo, petróleo, petróleo

A região desempenha um papel económico fundamental no crescimento da China. O Médio Oriente contribui com mais de metade das importações de petróleo do país ou um pouco mais de um terço do consumo total de petróleo do país.

"Por cada três barris de petróleo bruto que a China consome, mais de um vem do Médio Oriente", indicou em março o produtor nacional de petróleo e gás da China.

A Arábia Saudita é, desde há muito, o maior fornecedor de petróleo bruto da China, tendo sido responsável por 17% das suas importações de petróleo em 2022, antes de ser ultrapassada pela Rússia nos primeiros dois meses deste ano, de acordo com as alfândegas chinesas.

O comércio de gás também é forte. O Catar é o segundo maior fornecedor de gás natural liquefeito da China, representando um quarto das importações do país. No ano passado, as importações de GNL do país do Médio Oriente aumentaram 75% em relação ao ano anterior, segundo as estatísticas aduaneiras chinesas.

A China também estabeleceu laços económicos mais estreitos com o Irão, que foi sancionado pelos Estados Unidos desde 2018 pelas suas ambições nucleares e agressão militar.

As compras chinesas de petróleo iraniano sancionado atingiram 1,2 milhões de barris por dia na primeira quinzena de setembro, um pouco abaixo do recorde de agosto, de acordo com dados recentes da empresa de rastreio de petroleiros Vortexa.

A segurança energética tornou-se uma prioridade fundamental para a China, que enfrenta desafios económicos significativos. Xi sublinhou a importância do abastecimento e da segurança energética como fatores cruciais para o desenvolvimento nacional.

No último ano, Pequim aumentou o seu investimento em energia no Médio Oriente. Em abril, a China Petroleum & Chemical Co (Sinopec), o maior conglomerado de refinação de petróleo e gás do mundo, comprou uma participação num campo de gás do Catar, marcando o primeiro investimento da China na produção de gás do Estado do Golfo.

Em novembro passado, a QatarEnergy assinou um acordo de fornecimento de 27 anos com a Sinopec para 4 milhões de toneladas métricas de GNL por ano, de acordo com a refinaria chinesa.

O Médio Oriente é também uma pedra angular da iniciativa BRI. O investimento chinês nos países árabes e do Médio Oriente aumentou 360% em 2021 em comparação com 2020, de acordo com um estudo da Universidade de Fudan publicado no ano passado. O envolvimento da China em projetos de construção na região aumentou 116% durante o mesmo período.

Estabilidade necessária

Segundo os analistas, se a guerra entre Israel e o Hamas afetar outros países, poderá prejudicar gravemente a China.

"A China e os EUA partilham a manutenção da estabilidade regional como objetivo estratégico", afirmou Ahmed Aboudouh, membro associado do programa para o Médio Oriente da Chatham House, um think tank com sede em Londres.

"Um conflito regional significa uma longa instabilidade e uma longa instabilidade significa que a China não tem negócios no Médio Oriente", acrescentou.

"É claro que a China não quer ver os seus interesses económicos a sofrer."

No sábado, o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, e o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, falaram por telefone, de acordo com ambas as partes.

Blinken discutiu a importância de manter a estabilidade na região e de desencorajar a entrada de outras partes no conflito, segundo um comunicado do Departamento de Estado dos EUA.

A China apelou à convocação de uma conferência internacional de paz "o mais rapidamente possível", segundo um comunicado do ministério de Wang.

"Os interesses económicos da China na região centram-se principalmente no fornecimento de energia a partir do Golfo e, em menor escala, nos negócios realizados em vários países no domínio da conetividade digital e das infraestruturas", indicou Samaan.

"Esses interesses seriam prejudicados se o conflito com o Irão se agravasse e pusesse em causa a estabilidade das águas marítimas do Golfo Pérsico", acrescentou.

"De certa forma, eles [a China] ganham com o envolvimento dos EUA."