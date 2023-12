Comunistas russos indicam veterano Nikolay Kharitonov como candidato presidencial

O deputado veterano Nikolay Kharitonov, de 75 anos, foi eleito pelo Partido Comunista da Rússia como candidato presidencial para as eleições de março do próximo ano, de acordo com a agência Europa Press.

O deputado comunista regressa assim a uma corrida presidencial na Rússia, depois de ter participado na eleição de 2004, na qual ficou em segundo lugar com 13,7% dos votos, a grande distância de Vladimir Putin, que venceu com 72%.

A candidatura do deputado de 75 anos acabou por ser decidida em detrimento da do octogenário líder do partido, Gennady Zyuganov, e do também deputado Yuri Afonin.

Segundo adiantaram fontes do partido à rádio RBC, citadas pela Europa Press, Zyuganov acabou por rejeitar a sua candidatura argumentando que receberia ainda menos votos do que o candidato comunista nas eleições de 2018, Pavel Grudinin, que obteve 11,77%.

O candidato comunista às eleições de março de 2024, Nikolay Kharitonov, está sob a alçada de sanções dos Estados Unidos e do Reino Unido devido à guerra da Rússia contra a Ucrânia, por ter assinado o decreto de 2022 que reconhecia as regiões ucranianas de Donetsk e Lugansk como "estados independentes".

O atual Presidente russo, Vladimir Putin, já anunciou a sua candidatura às próximas eleições, partindo como amplo favorito.