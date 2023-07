Chefe da espionagem russa confirma telefonema com diretor da CIA em que discutiram "o que fazer com a Ucrânia"

Há agentes da CIA e forças especiais norte-americanas na Ucrânia, garante o The New York Times

O diretor do serviço de inteligência externa da Rússia, Sergei Naryshkin, confirmou esta quarta-feira que falou ao telefone com o seu homólogo americano, William Burns, da CIA. Na chamada, que aconteceu no final de junho, discutiram a rebelião do chefe mercenário russo Yevgeny Prigozhin.

Sergei Naryshkin disse à agência russa TASS que Bill Burns quis falar sobre "os eventos de 24 de junho". Mas na maior parte da ligação, que durou cerca de uma hora, "consideraram e discutiram o que fazer com a Ucrânia".

A CIA recusou-se a comentar estas declarações. Mas o New York Times e o Wall Street Journal já tinham noticiado que em 30 de junho Burns ligou para Naryshkin para assegurar ao Kremlin que os Estados Unidos não tiveram nenhum papel na revolta do Grupo Wagner.

A Ucrânia diz que os outros países não devem negociar o seu futuro em seu nome, e os Estados Unidos repetidamente apoiaram esse princípio, descrito como “nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia”.

No entanto, Burns e Naryshkin mantiveram uma linha aberta de comunicação desde o início da guerra, num momento em que outros contactos diretos entre Moscovo e Washington são mínimos e as relações entre os dois países estão no seu ponto mais baixo desde a crise dos mísseis cubanos de 1962. Em novembro passado, os dois chefes de espionagem realizaram uma rara reunião cara a cara na Turquia, após a qual as autoridades americanas insistiram que Burns “não estava a conduzir negociações de nenhum tipo” e “não discutira a solução para a guerra na Ucrânia”.

Na quarta-feira, Naryshkin disse à TASS que as negociações sobre a guerra se iriam tornar possíveis em algum momento. Mas a agência não especificou se esse assunto tinha feito parte da conversa com Burns. "É natural que as negociações sejam possíveis mais cedo ou mais tarde, porque qualquer conflito, incluindo o conflito armado, termina em negociações, mas as condições para isso ainda têm de ser amadurecidas", afirmou.

Questionado sobre esta afirmação, o conselheiro presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak disse à Reuters: "Hoje, alguém como Naryshkin não tem influência sobre como esta guerra terminará". Podolyak acrescentou que a Rússia estava a perder a guerra e não poderia haver negociações com pessoas como Naryshkin. "A elite russa tem uma perceção totalmente inadequada, então não há nada para conversar com eles."