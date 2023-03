A Rússia pode ficar sem dinheiro já no próximo ano e a necessitar de investimento estrangeiro, disse o oligarca russo Oleg Deripaska.

"Não haverá dinheiro já no próximo ano, precisamos de investidores estrangeiros", disse numa conferência económica na Sibéria, quinta-feira, de acordo com a agência noticiosa estatal russa TASS.

As observações do multimilionário - que apelou ao fim da guerra da Rússia na Ucrânia nos primeiros dias da invasão - contrastam com uma avaliação mais optimista da situação económica da Rússia feita pelo presidente Vladimir Putin na semana passada. Putin elogiou a resiliência da economia do país face às sanções ocidentais sem precedentes impostas desde o ano passado.

A economia russa encolheu 2,1% no último ano, de acordo com uma estimativa preliminar do Kremlin, com a contração a ser mais limitada do que muitos economistas inicialmente previram.

Mas as fissuras começam a aparecer - a Rússia está a reduzir a produção de petróleo este mês - e as sanções ocidentais poderão agravar-se ainda mais. Em última análise, as perspetivas económicas da Rússia estão dependentes do que acontece na Ucrânia.

Os investidores estrangeiros, especialmente de países "amigos", também têm um grande papel a desempenhar, disse Deripaska. A sua vinda depende de a Rússia conseguir criar as condições certas e tornar os seus mercados atrativos, defendeu ainda.

Numa tentativa de privar a Rússia de fundos pela sua agressão, os países ocidentais anunciaram mais de 11.300 sanções desde a invasão de fevereiro de 2022, e congelaram cerca de 300 mil milhões de dólares (mais de 280 mil milhões de euros) das reservas estrangeiras da Rússia.

Mas a China atirou ao Kremlin uma tábua de salvação económica ao comprar energia russa, substituindo fornecedores ocidentais de maquinaria e metais de base, entre outros produtos, e fornecendo uma alternativa ao dólar americano.

Ainda assim, Moscovo tem uma subida íngreme pela frente para substituir as receitas perdidas em resultado das sanções, sobretudo das exportações. Dados divulgados na sexta-feira mostraram que as importações da União Europeia provenientes da Rússia caíram 51% em valor entre fevereiro e dezembro do ano passado. O bloco europeu era um dos principais parceiros comerciais da Rússia antes da invasão, com 38% das exportações da Rússia a seguirem para a União Europeia em 2020.

A receita do governo russo caiu 35% em janeiro, em comparação com o ano anterior, enquanto a despesa aumentou 59%, levando a um défice orçamental de cerca de 1.761 biliões de rublos (perto de 22 mil milhões de euros).

Deripaska fez a sua fortuna no negócio do alumínio durante a caótica disputa por ativos após o colapso da União Soviética. Em 2018, foi sancionado pelos Estados Unidos, que notaram que o oligarca "não se separa do Estado russo". No ano passado, foi acusado por alegada violação das sanções norte-americanas

A Forbes estima o atual património líquido da Deripaska abaixo dos 3 mil milhões de euros.

*Anna Chernova contribuiu para este artigo