Biden garante que EUA e aliados “nada têm a ver” com rebelião russa

Rebelião na Rússia. Porque é que Putin não bombardeou as colunas do Grupo Wagner? E porque é que perdoou Prigozhin?

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, garante que os aliados ocidentais "não têm nada a ver" com a rebelião do último sábado na Rússia. Biden admite que instruiu os serviços de segurança nacional dos EUA a monitorizarem de perto os acontecimentos de sábado na Rússia e a prepararem relatórios de “hora a hora”, de modo a que o país se preparasse para todos os cenários.

Biden diz ainda que falou com os principais aliados dos EUA no fim de semana para "garantir que estão todos na mesma página". "É fundamental que estejamos coordenados na nossa resposta e coordenados no que devemos antecipar", justificou, acrescentando que todas as partes concordaram que é preciso "garantir que Putin não tenha nenhuma desculpa para culpar o Ocidente ou a NATO".

"Deixamos claro que não estivemos envolvidos. Não tivemos nada a ver com isso. Isso fez parte de uma luta dentro do regime russo", acrescentou.

O presidente dos EUA disse ainda que é muito cedo para “chegar a uma conclusão definitiva" sobre os impactos da rebelião na Rússia.

"Vamos continuar a avaliar as consequências dos eventos deste fim de semana e as implicações para a Rússia e para a Ucrânia, mas ainda é muito cedo para chegar a uma conclusão definitiva", assumiu Biden, numa declaração, na Casa Branca, esta segunda-feira.