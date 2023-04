Uma jovem ativista russa foi detida depois de ter protestado em frente ao tribunal de Yefremov, no sul de Moscovo, enquanto decorria uma audição para retirar os direitos de custódia ao pai da jovem que fez um desenho de apoio à Ucrânia.

De acordo com o The Washington Post, a ativista russa, de 23 anos, dirigiu-se de propósito para São Petersburgo para a ação de protesto em frente ao tribunal, onde empunhava um desenho de uma criança acompanhada da mãe, ao lado de uma bandeira da Ucrânia, e a serem atacadas por mísseis ilustrados com a bandeira russa. “Putin come crianças”, escreveu, abaixo dos desenhos.

A jovem acabou por ser detida pelas autoridades e foi considerada culpada pela violação das leis de censura. Agora, tem de pagar uma multa de cerca de 560 euros.

A audiência sobre a custódia do pai da criança acabou por ser adiada para o próximo dia 20 deste mês.

Alexei Moskalyov, de 54 anos, criticou desde o início a guerra na Ucrânia através de publicações nas suas redes sociais. Mas foi depois de um desenho que a filha fez numa aula de artes que começou a ser investigado pelas autoridades. O diretor da escola chamou a polícia e o pai acabou por ficar em prisão domiciliária. Como consequência, a filha, Maria Moskalyova, foi levada para um orfanato.

Na noite anterior à audição da sentença, Moskalyov resolveu fugir do país. Acabou por ser considerado culpado e foi condenado a dois anos de prisão por pôr em causa as forças russas. Foi detido no dia seguinte, já na Bielorrússia.

Depois de passar duas semanas no orfanato, Maria Moskalyova foi levada pela mãe, com quem já não falava há sete anos, de acordo com o jornal The Washington Post. O juiz não tomou uma decisão quanto à custódia da criança porque o paradeiro de Moskalyov ainda não era conhecido - até agora. É que esta sexta-feira, a embaixada russa na Bielorrússia confirmou que Alexei Moskalyov está em Minsk.

A comissária russa para os direitos das crianças, Maria Lvova-Belova - que, tal como Putin, é alvo de um mandado de captura por parte do Tribunal Penal Internacional - adiantou que a menina inicialmente não queria ir viver com a mãe, mas que entretanto mudou de ideias.

Durante a audiência de quinta-feira, o advogado dos Moskalyovs, Vladimir Bilienko, leu uma carta que o pai tinha escrito para a filha: “Mashenka, o teu pai está a escrever-te. Aguenta-te firme, por favor. Se algum familiar nosso quiser ficar contigo, por favor, aceita. É melhor do que ficares num orfanato. Se te levarem para o tribunal, pede-lhes para ficar com o pai. Implora muito ao juiz."