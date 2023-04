A psicóloga Rute Agulhas, que lidera o novo grupo de acompanhamento das situações de abuso sexual de crianças e adultos vulneráveis no contexto eclesiástico, sublinhou esta quarta-feira o “papel pioneiro” da Igreja no combate a esta realidade.

Em declarações prestadas na apresentação do denominado Grupo VITA, a coordenadora desta nova estrutura proposta pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) assumiu a sua surpresa pelo convite para liderar o grupo de trabalho de acompanhamento das vítimas, mas também o “imenso entusiasmo” pelo trabalho que tem pela frente e as “expectativas muito elevadas”.

“A violência sexual é um problema de saúde pública, pela sua elevada prevalência e pelo impacto no curto, médio e longo prazo. É um fenómeno transversal, com maior prevalência intrafamiliar. A Igreja é um contexto, como outros. A igreja assume aqui um papel pioneiro”, assegurou.

Sublinhando a constituição do grupo por leigos e o funcionamento “isento e autónomo” em relação à Igreja, Rute Agulhas adiantou que o primeiro relatório do trabalho desta nova estrutura será conhecido em dezembro deste ano.

O contacto com o Grupo VITA poderá ser efetuado por via telefónica através do número 915090000 (disponível a partir de 22 de maio, de segunda a sexta-feira entre as 09:00 e as 18:00) e por email.