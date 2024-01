Ryan Gosling desiludido com os Óscares: "Não há Ken sem Barbie e não há filme da Barbie sem Greta Gerwig e Margot Robbie"

Filme realizado pelo português Joaquim Aranha dos Santos nomeado para os Óscares (temos entrevista com ele). Banda sonora com fado de Carminho também foi escolhida

Ryan Gosling foi nomeado na categoria de Melhor Ator pela sua atuação em Barbie e diz-se "extremamente honrado" por isso. No entanto, apesar da nomeação e de se sentir "incrivelmente honrado e orgulhoso por ter interpretado um boneco de plástico chamado Ken", o ator de 43 anos sente-se também "desiludido" por Greta Gerwig e Margot Robbie, a realizadora e a protagonista do filme, respetivamente, não terem sido nomeadas nas respetivas categorias.

Em comunicado, citado pela CNN Internacional, Gosling diz mesmo que dizer que está "desiludido seria um eufemismo".

"Sinto-me extremamente honrado por ter sido nomeado pelos meus colegas, ao lado de artistas tão notáveis, num ano com tantos filmes fantásticos. E nunca pensei que estaria a dizer isto, mas também me sinto incrivelmente honrado e orgulhoso por ter interpretado um boneco de plástico chamado Ken. Mas não há Ken sem Barbie e não há filme da Barbie sem Greta Gerwig e Margot Robbie, as duas pessoas mais responsáveis por este filme que fez história e foi mundialmente aclamado. Nenhum reconhecimento seria possível para ninguém no filme sem o seu talento, garra e genialidade. Dizer que estou desiludido por não estarem nomeadas nas suas respectivas categorias seria um eufemismo", lê-se na nota.

O ator lembra que foi graças às duas profissionais que "contra todas as probabilidades, com nada mais do que um par de bonecas sem alma, escassamente vestidas e, felizmente, sem virilhas, fizeram-nos rir, partiram-nos o coração, impulsionaram a cultura e fizeram história".

"O seu trabalho deve ser reconhecido juntamente com os outros nomeados, que são muito merecedores. Dito isto, estou muito feliz pela America Ferrera e pelos outros artistas incríveis que contribuíram com o seu talento para fazer deste um filme tão inovador", acrescenta.

O filme de Greta Gerwig recebeu oito nomeações, entre elas a de Melhor Filme, Melhor Ator e Melhor Atriz Secundária.