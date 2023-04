O compositor japonês Ryuichi Sakamoto morreu aos 71 anos, avança a agência Reuters, que cita o jornal japonês Yomiuri. A agência Kyodo confirma o óbito, citando fonte do gabinete do músico, que emitiu este domingo um comunicado, que se pode ler no site do artista. Sakamoto morreu no passado dia 28 de março vítima de doença prolongada.

“Enquanto fazia o tratamento para um cancro descoberto em junho de 2020, Sakamoto continuou a criar trabalhos no seu estúdio em casa sempre que a sua saúde permitia. Ele viveu com a música até o fim”, lê-se no comunicado.

O funeral, cuja data não foi revelada, irá respeitar “os fortes desejos” de Sakamoto e, por isso, será realizado apenas com a família mais próxima.

O percurso musical de Sakamoto começou ainda em criança, mas foi nos anos 1970, quando chegou à Universidade de Artes de Tóquio para estudar etnomusicologia e composição musical, que o seu nome começou a captar a atenção. Nesta altura, Sakamoto começou também a interessar-se pelo uso do sintetizador, à semelhança do que fazia Ianis Xenakis.

E foi aqui que começou a traçar um percurso de sucesso, de glórias e de espanto para muitos. O seu trabalho tornou-se sobretudo conhecido do grande público sobretudo através das bandas sonoras que compôs para obras de realizadores como Pedro Almodóvar (“Saltos Altos”), Oliver Stone (a série “Wild Palms”), Brian de Palma (“Os Olhos da Serpente”, entre outros), Luca Guadagnino (“The Staggering Girl”) ou Alejandro González Iñárritu - Sakamoto esteve nomeado para um globo de ouro com a música “The Revenant: O Renascido”, feita com o seu colaborador habitual, Alva Noto.

A saúde foi-lhe traiçoeira nos últimos anos e o cancro acabou por levar a melhor. Em 2014 foi-lhe diagnosticado um tumor na garganta, que foi curado após anos de tratamento. “Foi o momento mais difícil e fisicamente mais doloroso da minha vida. Quase não conseguia comer, quase não conseguia engolir a minha própria saliva”, contou mais tarde. Mas em janeiro de 2021 revelou que lhe tinha sido diagnosticado um cancro no intestino um ano antes. E em junho passado escreveu um ensaio intitulado “Viver com cancro”, no qual explicava que a doença se tinha espalhado, apesar de várias cirurgias, e que estava agora na muito avançada fase quatro. E que acabou por lhe tirar a vida.

Sakamoto nasceu em Tóquio, no Japão, em 1952.