De acordo com dados do gabinete de estatística da União Europeia (Eurostat) divulgados na terça-feira, o salário mínimo nacional expresso em paridades do poder de compra (PPC) aumentou 7,8% nos últimos 12 meses, passando de 916 euros em janeiro de 2022 para 987,5 euros em janeiro de 2023 (considerando já o subsídio de férias e de Natal).

No bolso dos trabalhadores portugueses, quando medido a preços correntes, esta subida corresponde a um aumento também de 7,8%, como resultado do salário mínimo nacional ter passado de 705 euros no ano passado para os atuais 760 euros.

Entre os 21 países da União Europeia que têm a remuneração mínima do trabalho, o salário mínimo nacional subiu 12,7%, cerca de 1,6 vezes mais que em Portugal.

Segundo dados do Eurostat, Portugal foi o sétimo país com o mais baixo aumento do salário mínimo nacional expresso em PPC no último ano, ficando apenas à frente de países como Espanha, Malta, Luxemburgo, França, Grécia e Irlanda. Desde grupo, com exceção da Grécia, todos os países apresentam um salário mínimo nacional acima de Portugal há largos anos.

Salário mínimo nacional em paridades de poder de compra (PPC)

Salário mínimo nacional mais elevado em paridades de poder de compra (PPC)

Fonte: Eurostat. Salários expressos em paridades do poder de compra em euros.

Salário mínimo nacional mais baixo em paridades de poder de compra (PPC)

Fonte: Eurostat. Salários expressos em paridades do poder de compra em euros.

Em termos históricos, pouco mudou no espaço da última década. Desde janeiro de 2013 que o salário mínimo nacional expresso em PPC (que tem em conta o custo de vida) aumentou, em média, 9,6%. No mesmo período, nas duas dezenas de países da União Europeia que têm estabelecido o salário mínimo nacional, o aumento foi de 10,3%.

Se hoje Portugal apresenta o 13.º salário mínimo nacional expresso em PPC mais elevado da União Europeia, há dez anos era o 11.º país com o salário mínimo nacional em PPC mais alto.

Nos últimos cinco anos, esta dinâmica também não melhorou. Pelo contrário, agravou-se: segundo os dados recolhidos pelo Eurostat, o salário mínimo nacional em PPC subiu, em média, 5,2% no último quinquénio, passando de 767 euros em janeiro de 2018 para 987,5 euros em janeiro deste ano. Esta evolução compara com uma subida média anual de 6,1% registada na União Europeia.

Entre os países analisados, Portugal é oitavo país da União Europeia com o mais baixo aumento do salário mínimo em PPC nos últimos cinco anos, ficando apenas à frente de países como Malta, Irlanda, Luxemburgo, Grécia, França, Países Baixos e Bélgica.

No espaço da União Europeia, Portugal ocupa a 10.ª posição no ranking dos países com o salário mínimo nacional a preços correntes mais elevado com um valor de 886,7 euros (quando considerado o subsídio de férias e de Natal).

Portugal fica assim atrás de países como o Chipre, onde o salário mínimo nacional é de 940 euros (6% acima do que em Portugal) e de Espanha, onde na terça-feira o governo de Pedro Sánchez anunciou um aumento de 80 euros do salário mínimo nacional, colocando-o nos 1.260 euros (já considerando também 14 meses), cerca de 42% acima do ordenado mínimo em Portugal.