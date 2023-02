A remuneração bruta total mensal média por trabalhador em Portugal cresceu 3,6% no ano passado, em comparação com o ano anterior, tendo atingido 1.411 euros. Porém, em termos reais — isto é, se for tido em conta o impacto da inflação –, o salário médio em 2022 encolheu 4%, ilustrando a perda de poder de compra que tem castigado a vida financeira de milhões de portugueses (ver gráfico).

Os dados foram atualizados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e têm em conta 4,5 milhões de postos de trabalho, correspondentes aos beneficiários da Segurança Social e aos subscritores da Caixa Geral de Aposentações. Para comparação, em 2021, o salário médio tinha crescido 3,5% em termos nominais e 2,2% em termos reais. Além disso, desde que a série do INE começou em 2015, nunca se tinha registado uma queda real do salário médio mensal para um determinado ano.

Na divisão por componentes, no ano completo de 2022, a componente regular da remuneração (que inclui subsídio de alimentação e prémios, por exemplo, mas exclui os subsídios de férias e Natal) subiu 3,1%, para 1.140 euros, em termos nominais. Já a componente base subiu 3%, para 1.070 euros.

Variação homóloga da remuneração bruta total mensal média por trabalhador em termos nominais e reais:

Fonte: INE

Apesar da perda de poder de compra do salário médio, os dados sinalizam que as remunerações cresceram ao longo de 2022. Observando apenas o quarto trimestre, concluído em dezembro, a remuneração bruta total mensal média por trabalhador também aumentou em termos homólogos, com um aumento de 4,2%, e atingiu 1.575 euros, valor superior ao salário médio da totalidade do ano. Novamente, a inflação deteriorou o poder de compra dos trabalhadores, com o salário médio do quarto trimestre a encolher 5,2%, calcula o INE.

Ganha-se quase o quádruplo na energia do que na agricultura

O relatório do INE vai ainda mais a fundo na análise aos salários médios pagos no mercado de trabalho português. Uma das conclusões que é possível tirar da análise do documento é que, no final de 2022, o salário médio nas atividades ligadas à agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca era de 933 euros, o mais baixo entre os diferentes tipos de atividade. Pelo contrário, nas atividades de eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio, a remuneração média era de 3.521 euros, quase quatro vezes mais.

Função Pública teve dos menores aumentos do salário médio

O relatório do INE destaca ainda que, em dezembro de 2022, em comparação com o mês homólogo de 2021, os menores aumentos do salário médio foram observados nas atividades de Administração Pública e Defesa e na agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca. Já as atividades de alojamento, restauração e similares e de informação e comunicação tiveram os maiores crescimentos. Mesmo assim, houve diminuições do salário médio real em todas as atividades económicas, principalmente na Administração Pública, cuja diminuição chegou aos 8,8%.

Empresas maiores pagam mais aos trabalhadores

Outro ângulo de análise possível é que, no último mês de 2022, as empresas com entre um e quatro trabalhadores registavam um salário médio mensal de 1.027 euros, enquanto as empresas com 250 a 499 trabalhadores pagavam, em média, 1.909 euros.