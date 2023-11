CEO e fundador da OpenAI despedido da empresa que criou o ChatGPT

O diretor-executivo e fundador da OpenAI, a empresa que criou o ChatGPT, foi esta sexta-feira despedido da empresa, anunciou a própria OpenAI, num comunicado publicado na página da empresa.

Será Mira Murati, até aqui diretora-tecnológica, a assumir o cargo que era de Sam Altman de forma interina, enquanto decorre um processo interno para definir o sucessor.

“A saída de Altman segue-se a um processo de revisão do conselho de administração, que concluiu que não era consistentemente sincero nas comunicações com o conselho, dificultando as suas capacidades para exercer as suas responsabilidades”, pode ler-se na nota, que acrescenta que "o conselho já não tem confiança na capacidade [de Altman] para liderar a OpenAI".

Greg Brockman, outro dos fundadores da empresa de tecnologia, também vai deixar o seu cargo, abandonando a presidência da OpenAI, mas ficando com um papel na empresa, reportando diretamente ao novo CEO.

Uma startup com sede em São Francisco, a OpenAI é uma das empresas de vanguarda na Inteligência Artificial, tendo ficado conhecida com o lançamento do ChatGPT, um modelo de conversação inteligente que já utilizado por dezenas de milhões de utilizadores.

Esta saída surge apenas uma semana depois de uma conferência ocorrida em São Francisco, em que Sam Altman foi o anfitrião, e que serviu para divulgar uma série de novos produtos de Inteligência Artificial, bem como apresentar alguns dados sobre o ChatGPT, que já tem mais de 100 milhões de utilizadores.