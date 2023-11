Depois de ser despedido da empresa que criou o ChatGPT, Sam Altman vai juntar-se à Microsoft

O CEO da Microsoft, Satya Nadella, anunciou esta segunda-feira que o CEO da OpenAI, Sam Altman, e Greg Brockman vão juntar-se à Microsoft para liderar uma nova equipa de investigação avançada em IA.

O anúncio, feito no X, acontece depois de Altman ter sido despedido da empresa que criou o ChatGPT na sexta-feira e horas depois dos diretores da OpenAI terem anunciado que o antigo CEO não iria regressar ao cargo.

"Continuamos empenhados na nossa parceria com a OpenAI e temos confiança no nosso plano de produtos, na nossa capacidade de continuar a inovar com tudo o que anunciámos no Microsoft Ignite e em continuar a apoiar os nossos clientes e parceiros. Estamos ansiosos por conhecer Emmett Shear e a nova equipa de liderança da OAI e por trabalhar com eles. E estamos extremamente entusiasmados por partilhar a notícia de que Sam Altman e Greg Brockman, juntamente com outros colegas, irão juntar-se à Microsoft para liderar uma nova equipa de investigação de IA avançada. Estamos ansiosos por agir rapidamente para lhes fornecer os recursos necessários para o seu sucesso", escreveu Nadella no X.

Com este anúncio, Nadella parece ainda confirmar a nomeação de Emmett Shear, antigo diretor executivo do Twitch, como o novo CEO da OpenAI, substituindo Mira Murati.

We remain committed to our partnership with OpenAI and have confidence in our product roadmap, our ability to continue to innovate with everything we announced at Microsoft Ignite, and in continuing to support our customers and partners. We look forward to getting to know Emmett…