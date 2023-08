Apelo! Só há sangue dos grupos A e O para dois dias

As reservas de sangue dos grupos sanguíneos A e O positivo e negativo são suficientes apenas para dois dias, alertaram esta terça-feira o Instituto Português do Sangue e Transplantação (IPST) e a federação de dadores, que apelam às dádivas.

Um comunicado da Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue (Fepodabes) faz eco de um apelo de hoje do IPST, que numa publicação na sua conta oficial na rede social Facebook apelou para dádivas com urgência face à escassez de reservas.

“As reservas de sangue dos grupos sanguíneos A e O positivo e negativo são presentemente de dois dias. As condições climatéricas dos últimos dias provocaram uma desaceleração da afluência dos dadores de sangue, pelo que pedimos aos dadores destes grupos sanguíneos que estejam em condições de fazer uma nova dádiva que o façam com a maior brevidade possível”, nos centros de Lisboa, Porto e Coimbra do IPST ou outro local de recolha conveniente aos dadores, lê-se na publicação no Facebook.