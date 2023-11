Provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa já acabou com 40 cargos de chefias

A provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), que tomou posse em maio deste ano, decidiu acabar com 40 cargos de chefias e o número ainda pode aumentar, avança o Público.

A decisão de Ana Jorge, ex-ministra da Saúde, vai permitir poupar um milhão de euros por ano, uma vez que os cargos agora extintos eram sobretudo comissões de serviço e de pessoas que pertenciam a outras instituições e que estavam na Santa Casa.

A extinção dos cargos faz parte do novo modelo de sustentabilidade da SCML para otimizar os recursos e que está em linha com o que a provedora já tinha anunciado: é necessário reduzir despesa e aumentar receita.

Para além do corte nos cargos das chefias, a Santa Casa está a preparar a criação de um novo centro logístico, em Cabra Figa, Sintra, para centralizar os bens da instituição e a sua distribuição, o que também irá permitir uma poupança de um milhão de euros.

No que diz respeito ao aumento de receita, segundo o Público, a Santa Casa vai apostar na valorização e reabilitação do seu património, uma vez que estima ter cerca de 10 milhões de euros de receita provenientes do arrendamento de imóveis.