Bactéria coloca em isolamento todos os bebés internados no serviço de neonatologia do Santa Maria

Um surto de klebsiella pneumoniae, bactéria multirresistente, colocou em isolamento os bebés do internamento de neonatologia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. A notícia foi avançada pelo Expresso e confirmada pela CNN Portugal junto do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte (CHULN), da qual esta unidade faz parte.

Dos 15 bebés internados, 13 estão infetados, mas “clinicamente estáveis”, diz o Hospital Santa Maria à CNN Portugal, informando que “o Grupo Coordenador Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos do CHULN está a acompanhar a situação de acordo com as normas da Direção Geral da Saúde”.

Segundo o Expresso, esta infeção hospitalar foi detetada há alguns dias e “obrigou os médicos a impedir a admissão de bebés e, assim, a transferir também grávidas que possam precisar de ter os seus recém-nascidos hospitalizados para cuidados neonatais”, lê-se no semanário, que adianta ainda que enquanto a unidade de internamento de neonatologia estiver isolada, os recém-nascidos terão de ser encaminhados para os outros hospitais da região.

“A resposta nesta área é assegurada por meios internos do CHULN e através de articulação com a rede durante os procedimentos de boas práticas necessários para resolver a situação”, continua a unidade hospitalar, em resposta à CNN Portugal.

A Klebsiella pneumonie pertence a um grupo de enterobactérias, da qual faz parte a Escherichia coli (E. coli). Apesar de ser encontrada no intestino humano (onde não causa doença) e em fezes, esta bactéria pode levar a casos de pneumonia, infecções na corrente sanguínea e até meningite, segundo o Centro de Prevenção e Controlo de Doenças dos Estados Unidos. A bactéria klebsiella pneumoniae é considerada uma superbactéria por ser multirresistente a antibióticos.