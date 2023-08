Todos os médicos de Santa Maria escalados para São Francisco Xavier compareceram

Médicos do serviço de obstetrícia do Santa Maria colocados em regime de mobilidade

Urgência vazia e sala de partos fechada marcam primeiro dia do fecho da maternidade do Santa Maria

O diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), disse hoje que todos os médicos do hospital Santa Maria escalados para o serviço de Ginecologia/Obstetrícia no hospital São Francisco Xavier, compareceram e enalteceu o profissionalismo.

Fernando Araújo visitou hoje o Centro Materno Infantil do Hospital de São Francisco Xavier, no primeiro dia da transferência para ali da atividade assistencial de Ginecologia/Obstetrícia e Neonatologia do Hospital de Santa Maria, devido a obras que vão decorrer nestes serviços.

Em declarações aos jornalistas no final da visita, Fernando Araújo salientou a “elevada complexidade” e exigência da operação de transferência, a de “maior profundidade na história do SNS”, e agradeceu aos profissionais, que foram “inexcedíveis nas parcerias”.

A transferência dos serviços, devido a obras no bloco de partos do Hospital Santa Maria, no valor de seis milhões de euros e com a duração de nove meses, gerou muita polémica nos últimos meses, com diversos profissionais a contestarem a mudança e alguns a recusarem-na mesmo.

Hoje, após a visita, Fernando Araújo disse que ninguém faltou à equipa em São Francisco Xavier, e que não irá “faltar seguramente” nos próximos dias, “mostrando claramente que acima de qualquer questão estão as grávidas”.

“E os nossos profissionais têm o sentido ético e de dever extremamente bem marcado”, acrescentou.

Enaltecendo as condições do Hospital de São Francisco Xavier, acrescentando esperar que dentro de nove meses os profissionais tenham condições iguais ou melhores em Santa Maria, Fernando Araújo salientou sempre a “tranquilidade nas equipas”.

“Os profissionais que estavam contra estão aqui a trabalhar. Mesmo podendo não concordar com o processo estiveram aqui à hora marcada e estão a fazer um trabalho exemplar na defesa das grávidas”, acrescentou, salientando também que as escalas estão asseguradas.

Ana Paula Martins, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte (que integra o Hospital Santa Maria), que também participou na visita, disse ter muita confiança nos profissionais e salientou também que nenhum deixou hoje de estar em São Francisco Xavier a cumprir o seu dever, porque concordarem mais ou menos com a administração “não é o mais importante”.

Até agora, “num determinado momento” houve sete médicos que se manifestaram indisponíveis para trabalhar em São Francisco Xavier, quando não se sabia o que poderia permanecer em Santa Maria, disse a responsável, acrescentando que até à data, exceto um caso, a administração não recebeu mais nenhuma declaração de indisponibilidade.

De resto reafirmou que não sente nenhuma exaltação dos médicos, disse entender que as mudanças são difíceis e que não tem a perspetiva de que há falta de diálogo, e destacou as muito melhores condições da maternidade, em relação à de Santa Maria.

Rita Perez, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (São Francisco Xavier), garantiu que o hospital tem todas as condições para receber mais partos e os profissionais de Santa Maria.

Segundo o SNS, num comunicado, a unidade dedicada à área materno-infantil do Hospital de São Francisco Xavier foi construída há poucos anos, projetada para 4.500-5.000 partos, e possui excelentes condições de humanização e segurança, com circuitos dedicados.

O Hospital de S. Francisco Xavier, que encerrava de forma rotativa aos fins de semana, a partir de hoje, 1 de agosto, volta a funcionar de forma ininterrupta sete dias por semana, sem períodos de contingência.