Pedro Castro e Almeida vai liderar o negócio do Santander na Europa

O presidente executivo do Santander Portugal, Pedro Castro e Almeida, vai liderar o negócio do banco na Europa, substituindo António Simões, anunciou hoje a entidade bancária.

Em comunicado, o Santander refere que António Simões, que estará em funções até dia 1 de setembro “para garantir uma transição tranquila”, irá deixar o banco para assumir novas funções enquanto CEO do Grupo Legal & General plc.

Segundo a nota, sob a liderança de Pedro Castro e Almeida, que se manterá como CEO, o Santander Portugal “tornou-se o banco mais eficiente e rentável do país”.

Com responsabilidade pelo negócio da Europa (incluindo os bancos Santander em Espanha, Reino Unido, Polónia e Portugal), Pedro Castro e Almeida reportará ao CEO do Grupo, Héctor Grisi. Os diretores executivos de Espanha, Reino Unido e Polónia irão reportar-lhe diretamente.

Pedro Castro e Almeida integrou o Santander Portugal em 1993 e tem desempenhado a função de CEO nos últimos cinco anos.

Durante esse período, adianta a nota, o negócio “passou por uma grande transformação, incluindo a simplificação e automação de tarefas operacionais”. Antes de ser nomeado presidente executivo, foi administrador executivo do Santander Portugal por mais de 10 anos, tendo liderado diversas áreas do banco.

Já António Simões integrou o Santander em 2020, acumulou a função de CEO de Espanha e responsável pela região Europa, desempenhando “um papel fundamental” na transformação do negócio do banco na Europa, explica a entidade bancária.

Sob a sua liderança, o banco “fez progressos significativos na integração dos seus negócios em toda a região e na construção de One Santander”, acrescenta.

Tudo isso, adianta: “resultou num aumento dos resultados após impostos na Europa de 1,1 mil milhões de euros em 2020 para 3,8 mil milhões de euros em 2022, um excelente primeiro trimestre deste ano, com lucros superiores a 19% em comparação com o período homólogo”.

“A rentabilidade aumentou de 3% de RoTE em 2020 para 13% no primeiro trimestre de 2023, alicerçada por um crescimento do negócio que impulsionou a base de clientes em 1 milhão nos últimos 12 meses”, destaca o Santander.

Ana Botín, presidente executiva do Banco Santander, já felicitou Pedro Castro e Almeida pela nomeação e agradeceu a António Simões pelo seu contributo.

“O Pedro tem realizado um excelente trabalho na liderança do Santander Portugal, posicionando o banco como líder em satisfação de clientes, eficiência e rentabilidade e um modelo transformacional a seguir”, disse Anna Botín.

Citado no comunicado, Pedro Castro e Almeida manifestou-se satisfeito pela oportunidade de liderar o negócio na Europa, afirmando: “Fizemos enormes progressos na construção de One Santander na região e temos uma equipa excecional no terreno”.

“Continuaremos a trabalhar focados numa nova fase de criação de valor para atingirmos os objetivos definidos este ano no Investor Day”, acrescentou.