Circulação restabelecida na autoestrada A1 em Santarém

A circulação na autoestrada A1, na zona de Santarém, que esteve cortada no sentido norte-sul devido a uma colisão entre dois veículos, foi restabelecida cerca das 15:15 deste sábado, disse fonte da GNR.

Segundo a fonte do comando territorial da GNR de Santarém, a circulação no local do acidente – que provocou três feridos e levou à intervenção de um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) – está a fazer-se ainda com algumas condicionantes, mas praticamente desimpedida.

Numa primeira fase, no local do acidente, junto ao quilómetro 72, no sentido sul-norte, e ainda com o helicóptero do INEM no local, as autoridades permitiram a circulação pela berma, para tentarem desanuviar as filas de trânsito que se formaram e que chegaram a ter cerca de quatro quilómetros.

A colisão entre dois veículos ligeiros ocorreu junto à localidade de Póvoa de Santarém, cerca de seis quilómetros a norte do nó de acesso a Santarém e à autoestrada 15 e provocou três feridos, dois ligeiros e um em estado grave, que teve de ser desencarcerado.