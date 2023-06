Santarém "longe" de Lisboa? Há aeroportos europeus a mais de 80 km, mas são complementares

"Ainda vamos ter de viver" com o aeroporto da Portela "pelo menos mais 12 anos". Galamba admite que existem "mais do que três interessados" na TAP

Santarém é uma das nove localizações em cima da mesa para a construção do novo aeroporto internacional que irá servir a região de Lisboa. Mas, na perspetiva do ministro das Infraestruturas, esta opção fica “longe” da capital. Na comissão parlamentar de Economia, João Galamba reiterou esta visão, dizendo que estava apenas a referir-se apenas a um “facto”: “80 quilómetros é longe de Lisboa“, insistiu.

Uma pesquisa feita pelo ECO mostra que há vários aeroportos que distam mais de 80 quilómetros, por estrada, dos centros das respetivas cidades — só no continente europeu existem nove, mas são aeroportos complementares e não os principais, como se reclama para o novo aeroporto de Santarém. Em parte, devido à proliferação das transportadoras aéreas de baixo custo, como a easyJet ou a Ryanair, que têm como objetivo reduzir os custos operacionais, servindo instalações mais pequenas e mais distantes das capitais. Mas também porque são aeroportos complementares dos hub dos respetivos países.

Na zona de Paris, o Châlons Vatry, localizado em Châlons-en-Champagne, serviu vários anos como base militar. Porém, desde 2000, este aeroporto parisiense dedica-se, sobretudo, ao transporte de mercadoria pesada, daí que seja pouco conhecido, se comparado com os dois grandes aeroportos internacionais que servem a capital francesa: o Charles de Gaulle e o Orly. O aeroporto de Vatry dista cerca de 135 quilómetros de Paris, mas, por estrada, são quase 211 quilómetros, uma distância que leva mais de duas horas de carro.

Não tão distante como o Vatry, mas ainda assim ligeiramente acima da marca de referência dos 80 quilómetros — mais precisamente 83 quilómetros (por estrada) –, existe ainda, na capital francesa, o aeroporto Beauvais-Tillé, maioritariamente usado pela companhia aérea irlandesa de voos low-cost Ryanair. Uma viagem de carro deste aeroporto até ao centro de Paris demora mais de uma hora.

Outro exemplo verifica-se na Alemanha. A cidade de Frankfurt é servida por dois aeroportos. O maior deles é o Frankfurt am Main, que é a placa giratória aérea mais importante do país e dista cerca de 12 quilómetros do centro da cidade. Já o Frankfurt-Hahn, que serve como alternativa e opera principalmente voos de baixo custo, dista cerca de 120 quilómetros, sendo praticamente equidistante do Luxemburgo.

A região da Escandinávia também alberga vários aeroportos que exigem uma longa viagem de carro para chegar à cidade que servem. Só em Estocolmo existem dois: os aeroportos de Skavsta e Västerås, ambos a cerca de 105 quilómetros do centro da capital sueca. Na vizinha Noruega, o aeroporto de Oslo Torp, perto de Sandefjord, fica a quase 120 quilómetros da capital deste país nórdico.

O Reino Unido não tem aeroportos tão distantes. No entanto, há uma exceção que salta à vista. O aeroporto de Oxford, em Londres, fica a cerca de 100 quilómetros da capital britânica, encontrando-se aproximadamente a meio caminho entre a cidade e Birmingham. Note-se, contudo, que Oxford não tem serviço comercial aéreo há vários anos.

No país vizinho, mais propriamente na região da Catalunha, encontramos outros dois exemplos, designadamente os aeroportos de Reus e de Girona, que ficam a mais de 100 quilómetros de distância de Barcelona. E do outro lado do Atlântico, o aeroporto Internacional Stewart, em Nova Iorque, que fica a cerca de 100 quilómetros de Manhattan.